MONDIALI QATAR – Argentina-Messico, formazioni ufficiali. Lozano farà il “falso nueve”

Questa sera si giocherà per il girone C, valevole per i Mondiali in Qatar, il big-match tra l’Argentina e il Messico. La Seleccion andrà in cerca di riscatto, dopo aver perso contro l’Arabia Saudita, mentre la compagine dl c.t. Tata Martino ha pareggiato all’esordio contro la Polonia. Ecco le formazioni ufficiali.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna; De Paul, Rodriguez, Mac Allister; Di Maria, Lautaro, Messi. All. Scaloni

MESSICO (5-3-2): Ochoa; Montes, Moreno, Gallardo; Araujo, Herrera, Guardado, Chavez; Alvarez, Vega, Lozano. All. Martino

La Redazione