MONDIALE QATAR – Polonia-Arabia Saudita 2-0, in gol l’azzurro Zielinski e si sblocca Lewandowski

Questo pomeriggio si è giocato per il girone C dei Mondiali in Qatar la sfida tra la Polonia e l’Arabia Saudita. Gli ospiti partono forte con il tiro di Kenno, parata in angolo di Sczeszcny. I padroni di casa fanno fatica a costruire, ma al primo tiro, sbloccano la gara. Lewandoswski serve in area Zielinski, il centrocampista del Napoli segna di potenza da pochi passi. Nel finale di primo tempo rigore per la squadra di Renard, ma Al Dawasari si fa ipnotizzare da Sczeszcny. Ad inizio ripresa il portiere della Juventus para il tiro da pochi passi, sempre di Al Dawasari. La Polonia, scampato il pericolo, colpisce due legni. Il primo è con Milik che di testa colpisce la traversa e poi con Lewandoski, palo con il tocco sotto. Il bomber, ex Bayern Monaco, ora al Barcellona, però segna, sfruttando l’errore della difesa dell’Arabia Saudita e spezza la maledizione mondiali, con un pizzico di commissione. Ora la squadra polacca attenderà, da prima in classifica con 4 punti la sfida tra Argentina e Messico.

POLONIA: Szczesny W., Bereszynski B., Bielik K., Cash M., Frankowski P., Glik K., Kiwior J., Krychowiak G., Lewandowski R., Milik A. (dal 26′ st Piatek K.), Zielinski P. (dal 18′ st Kaminski J.). A disposizione: Grabara K., Skorupski L., Skoras M., Bednarek J., Grosicki K., Gumny R., Jedrzejczyk A., Kaminski J., Piatek K., Swiderski K., Szymanski D., Szymanski S., Wieteska M., Zalewski N., Zurkowski S. Allenatore: Michniewicz C..

ARABIA SAUDITA: Al Owais M., Abdulhamid S., Al Amri A., Al Boleahi A., Al Breik M. (dal 20′ st Al Ghannam S.), Al Buraikan F., Al Dawsari S., Al Malki A. (dal 40′ st Al Oboud A.), Al Najei S. (dal 1′ st Al Abed N.), Al Shehri S. (dal 40′ st Al Dawsari N.), Kanno M.. A disposizione: Al Aqidi N., Al Rubaie M., Al Abed N., Al Dawsari N., Al Ghannam S., Al Hassan A., Al Oboud A., Asiri H., Bahebri H., Madu A., Otayf A., Tambakti H. Allenatore: Renard H..

Reti: al 39′ pt Zielinski P. (Polonia) , al 37′ st Lewandowski R. (Polonia) .

Ammonizioni: al 15′ pt Kiwior J. (Polonia), al 16′ pt Cash M. (Polonia), al 19′ pt Milik A. (Polonia) al 20′ pt Al Malki A. (Arabia Saudita), al 45’+4 pt Al Amri A. (Arabia Saudita).

Rigori sbagliati: al 45’+1 pt Al Dawsari S. (Arabia Saudita).

A cura di Alessandro Sacco