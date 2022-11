MONDIALE QATAR – Argentina-Messico 2-0, Messi si riprende la Seleccion. Lozano troppo solo in attacco

Questa sera in Qatar si è giocata la sfida valevole per il girone C dei Mondiali in Qatar, tra l’Argentina e il Messico. La Seleccion cercava il riscatto dopo la sconfitta contro l’Arabia Saudita, mentre i centro-americani avevano pareggiato contro la Polonia. Nel primo tempo davvero poco da segnalare, se non una punizione di Vega, blocca da Martinez. Male la squadra di Scaloni, confusa in attacco e pochi smarcamenti. Nella ripresa la musica sembra la stessa, dove le due squadre non spingono, ma poi Messi inizia a fare la sua parte. Il numero 10 dell’Argentina, riceve palla da Di Maria e con un diagonale batte Ochoha. La partita ora è in controllo per l’albiceleste che la chiude con il tiro a giro di Enzo Fernandez del Benfica. Per il Messico davvero pochissimo da segnalare, Lozano era troppo solo in attacco, ma ha tentato di farsi strada, con un paio di ripiegamenti in difesa.

La classifica dice Polonia 4, Argentina e Arabia Saudita 3, Messico 1.

Con la rete di questa sera Messi raggiunge a quota 8 reti Maradona e Stabile.

ARGENTINA-MESSICO 2-0

Argentina (4-3-3): Martinez; Montiel (18′ st Molina), Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna; De Paul, G. Rodriguez (12′ st Fernandez), Mac Allister (24’st Palacios); Di Maria (24′ st Romero), Lautaro Martinez (18′ st Alvarez), Messi.

A disp.: Armani, Rulli, Foyth, Tagliafico, Paredes, Pezzella, Correa, Almada, Gomez, Dybala. All.: Scaloni

Messico (3-4-1-2): Ochoa; Araujo, Montes, Moreno; Alvarez (21′ st Jimenez), Herrera, Guardado (41′ Gutierrez), Gallardo; Chavez; Vega (21′ st Antuna), Lozano (28′ st Alvarado).

A disp.: Talavera, Cota, Vasquez, Arteaga, Romo, Rodriguez, Funes Mori, Pineda, Sanchez, Martin, Alvarez. All.: Martino

Arbitro: Orsato

Marcatori: 19′ st Messi (A), 42′ st Fernandez (A)

Ammoniti: Montiel (A); Araujo, Gutierrez, Herrera (M)

Espulsi: –

A cura di Alessandro Sacco