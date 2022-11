Lozano: “Messi? Orgoglioso di sfidare un top e mi piace giocarci contro”

Messico e nuvole a forma di cuore. Oggi la Tri giocherà con l’Argentina quella che la stampa ha definito un duelo de vida o muerte – senza bisogno di traduzioni – e così lo staff ha pensato che per caricare la squadra servisse qualcosa di speciale. Magari una sorpresa: giovedì le porte del ritiro sono state aperte a mogli, compagne, figli, amici e familiari . Alé. Una vigilia diversa e un toccasana per i nervi tesissimi di un intero Paese: dopo lo 0-0 con la Polonia, e soprattutto dopo la sconfitta della Seleccion con l’Arabia Saudita, è scontato che la partita di oggi assumerà un significato fondamentale per le sorti del girone. « Loro hanno Messi, il migliore del mondo, e la responsabilità di andare fino in fondo » , dice Lozano. A sua volta idolo del popolo messicano: « Dovremo avere pazienza e intelligenza » . E magari gol.

BACI E PUGNI

E allora, la famiglia innanzitutto: abbracci, baci e poi arrivederci a tutti. Partita delicata e molto sentita, preceduta tra l’altro dagli scontri tra tifosi andati in scena mercoledì al Bidda Park di Doha, dopo i cori poco lusinghieri dedicati dai messicani proprio a Leo. Gli argentini non hanno gradito ed è finita in maxi rissa. Le parole del Chucky hanno però reso omaggio a Messi: « Secondo me è il migliore, sarà un momento speciale per me: mi piace giocare contro i migliori del mondo » . Massimo rispetto, insomma, nonostante il debutto deludente dell’Argentina. « Anche noi abbiamo qualità e vogliamo superare il turno. Ci giochiamo tanto entrambi: bisognerà avere molta pazienza ed essere intelligenti »

Fonte: CdS