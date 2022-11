L’Italia torna a Napoli, Gravina lo comunica al Primo Cittadino

La notizia era nell’aria da giorni, ma ieri pomeriggio è arrivata l’ufficialità. L’Italia tornerà a giocare a Napoli, a distanza di 10 anni, precisamente al “Maradona”, il 23 Marzo 2023 alle ore 20,45. A darne l’annuncio è il presidente della Figc Gravina al Primo Cittadino Gaetano Manfredi. L’ultima presenza dell’Italia fu nel 2003 contro l’Armenia e finì per 2-2. Sarà l’occasione per vedere anche i giocatori del Napoli del vivo: Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori. La curiosità, come riporta ilmattino.it è l’avversario, l’Inghilterra, dove il “Pibe de Oro” segnò il gol più bella della storia del calcio. Gli ultimi precedenti sorride agli azzurri, vittoria ai rigori agli Europei e la vittoria per 1-0 in Nations League con il gol di Raspadori. La gara vale per le qualificazioni agli Europei 2024 che si disputeranno in Germania.

Factory della Comunicazione

La Redazione