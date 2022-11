L’ex Incocciati: “Sono stato un privilegiato a stare al suo fianco”

Beppe Incocciati, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro:

«A due anni di distanza è ancora difficile accettare che non ci sia più il nostro Diego. Siamo stati privilegiati a stare al suo fianco, anche se il tempo passo è sempre presente in noi e con noi. Io spero che i giovanissimi conoscano tutte le gesta e, per fortuna, ci sono i video su youtube che tramandano le sue magie. Per il resto lo leggeremo sui libri di storia calcistica. Noi siamo stato fortunati a vivere stagioni meravigliose, era il nostro idolo ed il nostro compagno. Il numero uno di sempre vive nelle emozioni e nel nostro cuore, è chiaro che lo ricordiamo tutti con malinconia perché non c’è più».