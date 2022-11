L’ex Di Fusco: “Maradona è un supereroe, e i supereroi non muoiono mai”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro:

«In due anni probabilmente si è detto tutto quello che si poteva di Maradona. Per questo a me piace ricordare soprattutto che persona fosse. Al di là degli errori che ha commesso, e che ha sempre riconosciuto, Diego era una persona di una bontà enorme, era amato da tutti ed è giusto sottolinearne lo spessore umano. Si fa fatica a pensare che non ci sia più oggi, sembra impossibile. Maradona è un supereroe, e i supereroi non muoiono mai. Pensare ad un calcio senza di lui è difficile, non ci riusciamo».