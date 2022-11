La Cremonese non cambierà allenatore ed ha intenzione di intervenire con almeno un innesto per ogni reparto. Non ha mai nascosto, il club grigiorosso, di pensare ad un ritorno di Gianluca Gaetano, attualmente rientrato al Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, per la difesa si guarda a Colley della Sampdoria mentre, – si legge appunto sulla rosea – il sogno sarebbe quello di riavere a Cremona Gaetano del Napoli. Non mancano però idee legate a Gagliardini o Filippo Ranocchia

