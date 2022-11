“Juan Jesus da blindare”. A breve sarà anche “italiano”

Così in prima pagina nell’edizione Campania del Cds

Factory della Comunicazione

Anguissa ok, Lobotka, Rrahmani e Di Lorenzo in via di definizione, Kim e Kvara in agenda, il contratto del difensore brasiliano invece resta un punto interrogativo

Juan Jesus rinnovo aperto Il Napoli studia il futuro

Diventerà presto cittadino italiano e a gennaio sarà libero di firmare per un altro club. Marsiglia, Atletico, Lione e Galatasaray interessate

Per gli azzurri è una garanzia. Ma anche tante società di A sono alla finestra

Unico centrale mancino della rosa gode della massima fiducia di Spalletti