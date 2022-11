Giuntoli maestro della programmazione, ora si ricomincia

In casa Napoli si vuole pianificare e il d.s. Giuntoli è già al lavoro per tenere i prezzi pregiati e poi pensare a renderla ancora più forte. Dopo l’ufficialità dei rinnovi di Meret, Zerbin e Anguissa, quest’ultimo prima del match interno contro l’Udinese, si è vicini ad altri tre. Precisamente Rrahmani, Di Lorenzo e Lobotka, anzi per lo slovacco, manca solo il twitter presidenziale. Per quanto concerne Kim c’è da rivedere il contratto, la clausola di 50 milioni, vale dal primo al 15 Luglio ed è regolabile a seconda del club interessato. Il dirigente partenopeo vorrebbe rivedere il contratto, possibilmente togliendo la clausola. Infine per Kvaratskelia se ne riparlerà in estate, a campionato finito.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS