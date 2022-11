Gazzetta – Un buon Mondiale accenderebbe i riflettori su Lozano

Il Napoli è al completo, e sta procedendo a passo spedito, ma anche per questo potrebbero arrivare proposte interessante per qualche azzurro, come Hirving Lozano, impegnato adesso col suo Messico ai Mondiali, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Lozano è concentrato sul Mondiale con il Messico, ma l’importanza del suo ruolo dentro il sistema Spalletti è stata certificata dai fatti. Spesso da titolare fisso, ogni tanto come grimaldello in corso d’opera per spaccare la partita. Logica vorrebbe che un buon Mondiale accenderebbe i riflettori su Lozano, in modo da valutare eventuali proposte da almeno 25-30 milioni nella prossima primavera. Il mercato è adesso, la semina viene fatta in tempi non sospetti, l’oopzione Traorè resta viva e intrigante”.

