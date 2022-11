F. Romano: “Credo sia una scortesia per tutti essere paragonati a Diego”

Francesco Romano, ex calciatore del Napoli del primo scudetto e procuratore sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro:

«Diego non è mai andato via, non è cambiato niente. Sono stato pochi mesi fa a Napoli e ho avvertito la stessa atmosfera, sensazioni splendide, si respira in città ancora l’aria di Maradona. Le emozioni vissute insieme le tengo nel mio cuore, le custodisco gelosamente con me, ma il ricordo di lui è vivo in me come in tutti i tifosi e gli amanti del calcio. Noi compagni di squadra abbiamo vissuto di luce riflessa, ma io lo sento sempre vicino e le immagini che ogni tanto vedo mi commuovono. Ogni momento penso ad un amico che non c’è più e preferisco parlare dell’uomo Maradona, evito di parlare del calciatore perché non c’è altro da dire ed è una questione mondiale. Ancora oggi fanno paragoni con Messi ma non è giusto nei confronti innanzitutto di Leo, credo che lui avverta questa responsabilità ogni volta che gioca con l’Argentina e non è corretto. Credo sia una scortesia per tutti essere paragonati a Diego. Con Maradona non si possono fare paragoni e compagni e avversari conoscono bene l’inarrivabile valore di Diego».