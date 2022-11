Coppa eFootball Italia: anche il Napoli al torneo

Anche il Napoli sbarca nella nuova: «La Coppa eFootball Italia è arrivata! Ilè orgoglioso di far parte di questo nuovo ed entusiasmante capitolo degli eSport italiani» si legge dai canali social del club azzurro che in queste ore ha svelato ai tifosi la partecipazione societaria al nuovo torneo organizzato dain cui saranno coinvolti tutti i club partner. A partecipare – con squadre formate da tre elementi, da giocatori d’élite e da amatori, che saranno selezionati prima di scendere in campo – saranno i sette club partner di eFootball con sede in Italia e nella Serie A:. eFootball gestirà poi un torneo online in-game per tutti i giocatori italiani chiamato Konamici: il primo evento solo italiano all’interno di eFootball 2023. I giocatori possono registrarsi per competere online e il torneo durerà in totale due settimane.