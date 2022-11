Broja è un obiettivo azzurro, ma il Milan è sulle sue tracce

Il mercato invernale non dovrebbe riservare troppe sorprese per il Napoli, ma il settore scouting del Napoli non è mai a riposo, uno degli obiettivi azzurri è l’albanese Broja, come riportato oggi da ilmattino.it. È stato a lungo seguito dal Napoli, Armando Broja, bomber albanese di proprietà del Chelsea che era tra i profili opzionati da Giuntoli la scorsa estate per l’attacco azzurro. Dopo le buone cose fatte vedere al Southampton, Broja non ha più lasciato Londra in estate senza però trovare troppo spazio e ora sembra esserci il Milan di Pioli sulle sue tracce, deciso ad affondare il colpo già durante il mercato di gennaioL’assenza prolungata di Ibrahimovic e un Origi non convincente al massimo porteranno i rossoneri a dover provare qualcosa sul mercato. Broja, che piaceva agli azzurri, è un obiettivo concreto, secondo Evening Standard: il Chelsea, però, rifiuterà qualsiasi offerta per il nazionale albanese – visto anche all’opera contro l’Italia in amichevole -, che deve ora decidere se lasciare Londra in prestito o restare alla corte di Potter anche nella seconda parte della stagione.

