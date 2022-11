A gennaio parametro zero. Tante richieste per il brasiliano, De Laurentiis lo vuole blindare

Il rinnovo di Anguissa è annunciato. Quelli di Lobotka, Rrahmani e Di Lorenzo sono in via di definizione. Kim e Kvaratskhelia restano in agenda. E poi c’è un punto interrogativo: accanto alla casella con il nome Juan Jesus. Il campionato è in pausa per il Mondiale e la squadra riprenderà a lavorare lunedì dopo un po’ di vacanza, ma certe storie non si fermano mai e neanche vanno in ferie: tipo il mercato. Ecco, in quest’ottica c’è una partita ancora tutta da giocare: quella che riguarda JJ, appunto. Una garanzia nelle ultime due stagioni, nonché l’unico centrale mancino della rosa dotato per altro di una certa qualità nel tocco: il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023, a gennaio assumerà lo status di parametro zero e ciò significa che potrebbe firmare con qualsiasi club in mancanza di un accordo con il Napoli. Tra l’altro sta per acquisire la cittadinanza italiana; e dunque diventerà comunitario. Sia chiaro: non soffiano venti di tempesta e anzi Juan, reduce da una collezione di prestazioni estremamente convincenti, da queste parti e in questa squadra ci sta una meraviglia e vuole lo scudetto. A ogni costo. Però la sua situazione comincia a stuzzicare una serie di club: hanno chiesto informazioni in Italia, in Spagna, in Francia e in Turchia.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS