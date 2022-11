WOMEN CHAMPIONS – Juventus-Arsenal 1-1, seconda impresa di fila per le bianconere

Il calcio femminile italiano si conferma osso duro per big europee. Dopo il pareggio dell’A.s. Roma contro il Wolfsburg, dove si è andate vicine al successo, anche la Juventus Women si mette in evidenza. Le bianconere di Montemurro pareggia 1-1 contro l’Arsenal, ex squadra del coach australiano. Nel secondo tempo le padroni di casa sbloccano la sfida con Beerensteyn che brucia la difesa inglese. Al minuto 60 arriva il pari realizzato dalla punta Miedema con il colpo di testa. La prossima sfida si giocherà il 7 Dicembre a Londra, dove la Juventus cercherà altri punti per giocarsi la qualificazione al prossimo turno.

Joe Montemurro (coach Juventus Women): “Non sono un grande motivatore, però per un professionista di calcio che indossa questa maglia, se non sei motivato per questa partita non va bene. Le ragazze in tutte le partite lo sono, sono un gruppo fantastico. Se iniziano o stanno in panchina è uguale e questa è la bellezza di questa squadra”.

Juventus Women-Arsenal: 1-1

Marcatrici: (Beerensteyn 51′, Miedema 60′)

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Rosucci, Salvai, Boattin; Caruso (Bonfantini 82′), Pedersen, Grosso; Bonansea (Cantore 82′), Girelli, Beerensteyn. All. Montemurro

A disposizione: Aprile, Forcinella, Gama, Cernoia, , Lundorf, Zamanian, Arcangeli, Schatzer, Sembrant, Duljan

ARSENAL (4-3-3): Zinsberger; McCabe, Catley, Wubben-Moy, Wienroither (Maritz 80′); Walti, Nobbs (Beattie 65′), Maanum; Foord, Miedema, Blackstenius. All. Eidevall

A disposizione: Marckese, Williams, Iwabuchi, Agyemang, Reid

Ammonizioni: Pedersen (J), Blackstenius (A)

Arbitro: Iuliana Demetrescu ROU

Fonte: ilbianconero.it