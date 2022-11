Ultimo fine settimana libero: si riparte da Castelvolturno

In questa stagione strana, dove i calciatori sono stati costretti a diversi tour de force, quelli che non hanno partecipato ai Mondiali che si stanno svolgendo in Qatar, hanno usufruito di un insolito periodo di ferie autunno – invernali. Per gli azzurri del Napoli, per i quali è previsto a breve un ritiro da svolgersi in Turchia, si tratta dell’ ultimo week end libero. I calciatori, infatti si ritroveranno, per riprendere la preparazione, martedì a Castel Volturno per poi dirigersi, appunto, verso i lidi turchi.

