UFFICIALE – L’Italia torna al Maradona il 23 marzo contro l’Inghilterra

Ora è ufficiale: l’Italia tornerà a giocare a Napoli il 23 marzo 2023 in occasione della gara con l’Inghilterra valevole per le qualificazioni a Euro 2024. La nazionale torna al Maradona dopo 9 anni dall’ultima volta, in occasione della sfida contro l’Armenia prima del Mondiale del 2014. La notizia è stata comunicata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, molto soddisfatto per questa decisione. Nei giorni scorsi c’era stato un colloquio tra Gravina e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, su questo tema. Il bilancio dell’Italia a Napoli è favorevole: 13 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte nei 26 precedenti.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino