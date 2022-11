TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Maradona? Icona del calcio e che ha combattuto il “sistema” “

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “L’Italia a Napoli? La notizia era nell’aria, ma oggi è arrivata l’ufficialità dalla Figc. La sfida si giocherà il 23 Marzo 2023 alle ore 20,45. Su Maradona ho ricordi legati ai racconti di papà, però indubbiamente è stata un’icona del calcio. Lui ha spesso combattuto il sistema, combattendo Blatter, Platini ed ora Infantino. Per quanto concerne gli errori commesso fuori dal campo, sono dettati anche dal fatto che non ha avuto persone che lo hanno supportato, tanto che ci sono ancora indagini sulla sua morte. Il Senegal? Ha fatto il suo contro il Qatar, è ancora in gioco la qualificazione. Su Koulibaly non è stato esente da colpe sul gol subito, ma meglio rispetto alla gara precedente”.

