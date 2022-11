“SPORT” – Ardon Jashari al Napoli: vice Lobotka, è svizzero e piace a Giuntoli

Svizzero di nascita, albanese nel sangue, macedone di origine. La storia di Ardon Jashari parte da lontanissimo, ma il 20enne del Lucerna è uno dei volti nuovi del calcio europeo. Il centrocampista svizzero si sta mettendo in luce tra i profili più interessanti del panorama continentale con la maglia del club svizzero, un profilo che Giuntoli avrebbe già segnato sul suo taccuino personale. Secondo quanto riportato da Sport, il 20enne – che è anche ai Mondiali in Qatar con la Svizzera, in attesa dell’esordio – è osservato speciale di tanti club spagnoli e di Premier League, ma è seguito anche dal Napoli di Luciano Spalletti, che vuole investire in quella zona di campo per il futuro: c’è infatti da riempire lo spot di vice Lobotka, che Demme con ogni probabilità non ricoprirà a lungo ancora. Jashari è un playmaker che ha proprio le caratteristiche dello slovacco oggi diventato grande a Napoli: il suo valore si aggira sui 3 milioni di euro.

Fonte: ilmattino.it