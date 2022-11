Specchia: “La pausa per il Napoli? Mi auguro che i calciatori impegnati tornino presto”

L’allenatore Paolo Specchia è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro:

«Il Mondiale secondo me è interessante, perchè ci sono alcune cose che vanno studiate. La vittoria dell’Arabia Saudita contro l’Argentina è certamente figlia della tattica e della formazione scriteriate poste in essere da Scaloni ma anche dei meriti del Ct degli arabi Renard. Mi ha colpito la fisicità che ha avuto la meglio sulla qualità. Il Canada ha perso in modo immeritato contro il Belgio ma ha giocato con una forza e un’intensità straordinarie. Nella costruzione della squadra bisogna, ai tempi attuali, guardare anche alle capacità atletiche e all’organizzazione di una squadra. Il recupero più lungo avverrà anche in serie A? Sinceramente è illogico se non poco corretto cambiare a campionato in corso. E’ assurdo recuperare anche per il tempo perso per i festeggiamenti. E in ogni caso questi cambiamenti favoriscono sempre i più forti. La pausa per il Napoli? Mi auguro che i calciatori impegnati tornino presto, senza rischiare infortuni o altro andando avanti. Per proseguire questo trend sarebbe positivo per Spalletti avere al più presto possibile tutti i calciatori a disposizione”.