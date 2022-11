Il Napoli femminile, dopo aver vinto per 4-2 contro il Brescia Fc, prosegue la preparazione, in vista della sfida contro l’Hellas Verona. La sfida contro le scaligere, si giocherà domenica al “Sinergy Stadium”, fischio d’inizio ore 12,30. Le azzurre di mister Lipoff, cercheranno di restare in scia alla capolista Lazio Women che affronterà in casa il Cittadella, in un vero test per il vertice.

Factory della Comunicazione

La Redazione