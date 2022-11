Sbarca a Napoli il club argentino dove ha esordito El Pibe

Se doveva esserci un club argentino a sbarcare per primo in Italia, quello doveva essere l’Argentinos Junior. E se doveva esserci una città ideale per ospitarlo, quella doveva essere Napoli. È proprio a Buenos Aires, con la maglia dei “Bichos Colorados”, che “el Diez” ha iniziato la sua parabola per diventare leggenda, lasciando l’Estrella Roja (la squadra del padre) per entrare a far parte delle “Cebollitas” in un iconico 5 dicembre 1970, quando aveva soli 10 anni. Il resto è storia, con le tappe intermedie di Boca Juniors e Barcellona prima di arrivare a Napoli, la città dove il suo nome è entrato definitivamente nel mito. Insomma, un connubio perfetto, diventato oggi realtà.