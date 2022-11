Qatar 2022 – Olanda/Ecuador 1-1, a Gakpo risponde Valencia

Girone A del Mondiale Qatar 2022. In campo Olanda/Ecuador. I primi per staccare il pass per il passaggio di turno in caso di vittoria. E sembra tutto facile quando, ad appena sei minuti dal fischio d’inizio, Gakpo porta in vantaggio gli arancioni. I sudamericani, però, non la pensano allo stesso modo e giocano una partita gagliarda, mettendo spesso in difficoltà gli Orange. Il pareggio arriva ad inizio della seconda frazione di gioco ad opera di Valencia e poco dopo, a sugellare il buon momento, gli ecuadoriani colpiscono anche una traversa. Il risultato non cambierà più, quindi per i verdetti relativi al girone occorrerà aspettare le prossime gare. Unica cosa certa è l’aritmetica eliminazione del Qatar. Di seguito il tabellino del match:

OLANDA-ECUADOR 1-1 [6′ Gakpo (O), 49′ Valencia (E)]

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners (79′ De Roon), F. De Jong, Blind; Klaassen (69′ Berghuis); Gakpo (79′ Weghorst), Bergwijn (46′ Depay). Ct. Van Gaal

ECUADOR (5-4-1): Galindez; An. Preciado, Porozo, Torres, Hincapié, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo, Valencia (90′ Rodriguez); Estrada (74′ Sarmiento). Ct. Alfaro

ARBITRO: Ghorbal (Algeria)

AMMONITI: Mendez (E)