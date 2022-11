Qatar 2022 – Domani Argentina-Messico, ritorna la storica rivalità fra le due tifoserie

Domani si giocherà una delle partite simbolo dei mondiali, quella fra Argentina e Messico, appuntamento alla ore 20,00, ed è già scontro fra tifosi, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Dopo il flop nell’esordio Mondiale contro l’Arabia Saudita, l’Argentina si gioca il tutto per tutto nella seconda partita del girone contro il Messico. Tra le due nazionali c’è una storica rivalità, visto che più volte si sono affrontate nelle fasi finali della Coppa del Mondo. Per questo le due tifoserie presenti in Qatar sono già in fibrillazione, tanto che la scorsa notte a Doha si sono segnalati violenti scontri all’interno e all’esterno di un locale notturno. Secondo quanto riportano i media argentini e messicani, ci sarebbero stati anche diversi feriti. Intanto, la Fifa ha aperto una inchiesta proprio nei confronti dei tifosi messicani per gli insulti rivolti a Robert Lewandowski dopo il rigore sbagliato nella partita contro la Polonia.

