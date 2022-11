ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “A.s. Roma e Juventus? Ottimi segnali per il movimento femminile”

All’interno di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotta da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Tra mercoledì e giovedì si sono disputate gare della Women Champions. La Roma ha pareggiato con il Wolfsburg, il quale tre anni fa sfiorò la vittoria della competizione. Le giallorosse stanno crescendo, anche in ambito internazionale. La Juventus Women, invece, ha pareggiato anche con l’Arsenal ieri. Questo è un buon segnale per le squadre italiane, le quali stanno dimostrando una discreta maturazione, in attesa del Mondiale delle Azzurre. Per quanto concerne il campionato, spiccano due gare. La prima riguarda le zone alte della classifica, Milan-Fiorentina; i viola sperano di ottenere altri punti con l’altro club milanese, dopo il pari con l’Inter. Poi si disputerà il classico testacoda tra Roma e Pomigliano; i campani hanno perso con il Sassuolo nell’ultima giornata di Serie A Femminile”. Napoli Femminile? “Dopo il successo in casa con il Brescia, affronterà l’Hellas Verona Women in un vero e proprio scontro al vertice per tenere botta alla Lazio, attualmente capolista del campionato cadetto”.

Factory della Comunicazione

La Redazione