Monti: “Si può fare mercato con la cessione di Lozano”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianluca Monti, giornalista

“Il Napoli è più che coperto in attacco, manca però un sostituto naturale per Kvaratskhelia e si può pensare di fare mercato con la cessione di Lozano. La società ha concluso l’ammortamento del messicano ecco perché ci sono profili come Traorè che potrebbero interessare. Il Napoli sta approfittando della finestra del Mondiale per guardarsi attorno. Il club azzurro lo ha pagato tanto, gli ha corrisposto un ingaggio importante, ma nel momento in cui la sua situazione economica è stata ammortizzata, pensare di cedere Lozano alla prossima estate significa fare una plusvalenza assoluta.