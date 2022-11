Mondiali – INGHILTERRA-USA: pareggio che tiene il girone in vita per tutte e 4 le squadre

MONDIALI – Seconda giornata per il campionato dei mondiali in Qatar, di seguito il commento della partita INGHILTERRA-USA, partita giocata allo stadio Al Bayt Stadium (Al Khor), ed arbitrata dall’arbitro Valenzuela J..

PRIMO TEMPO

Al 4′ Antonee Robinson (USA) parte in solitaria ma non riesce a concludere l’azione, i difensori sono riusciti a fermarlo. Harry Kane (Inghilterra), al 10′, riceve una palla d’oro in area, ma il suo tiro in porta è murato da un difensore. Weston McKennie, al 17′, mette un cross in area trovando proprio la testa di Haji Wright (USA) che per poco non trova la rete. Palla fuori davvero di poco sulla destra. Ancora Weston McKennie (USA), al 26′, era in una buona posizione quando ha ricevuto la palla su un traversone dal fondo, ma il suo tiro da circa undici metri non è per niente preciso e la palla esce sopra lontano dalla traversa. Poteva essere gol.

Christian Pulisic (USA), al 33′, spara un missile ma colpisce solo la traversa. Il portiere para con lo sguardo. Sergino Dest (USA), al 41′, supera in slalom tutta la difesa e va alla conclusione che però viene fermata. Cross fantastico, al 43′, di Sergino Dest. Christian Pulisic (USA) stacca al centro dell’area e riesce a colpire di testa, il pallone termina però appena largo sulla sinistra. Dopo 2′ minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Haji Wright (USA), al 49′, ci prova con una bella giocata personale, entra in area e preme il grilletto. Il suo tentativo sembrava promettente ma viene bloccato da un difensore. Bel tentativo quello di Christian Pulisic (USA), al 59′, ma il suo tiro colpisce un difensore. Non è stata una vera minaccia per il portiere. Christian Pulisic (USA), al 62′, lascia partire una sassata che viene bloccata solo dall’intervento sacrificale di un difensore che si immola per la causa. Al 73′, i giocatori del Inghilterra si scambiano continuamente palla nel tentativo di creare spazio per il tiro. Sergino Dest (USA), al 73′, trattiene l’avversario per la maglietta, l’arbitro lo grazia e non punisce l’intervento con il cartellino.

Girandola di sostituzioni da entrambe le nazionali. Shaquell Moore (USA), all’80’, è entrato con troppa irruenza sul suo avversario e Jesus Valenzuela fischia fallo. All’85’, punizione calciata da Luke Shaw (Inghilterra) ma il pallone viene spazzato. Nulla di fatto. Marcus Rashford (Inghilterra), all’87’, ci ha provato dal limite ma il suo tiro centrale era troppo debole e Matt Turner è riuscito a parare senza troppi problemi. Il quarto uomo segnala 4′ minuti di recupero. Che occasione! Harry Kane (Inghilterra), al 93′, ben piazzato all’altezza del dischetto si fa trovare pronto su un cross arrivato su calcio piazzato, il suo colpo di testa termina però largo di un soffio sulla sinistra. Al termine dei 4′ minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

A cura di Antonio Pisciotta