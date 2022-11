MONDIALE QATAR – Dal “grande spavento” alla prova difensiva, i novanta minuti di Kim

Verso la metà del secondo tempo, non solo i coreani, ma anche i tifosi del Napoli sono rimasti in silenzio per Kim Minjae. Il difensore in forza al club azzurro, si è fermato per un problema muscolare e il rischio era della sostituzione. Per fortuna è stato solo un “grande spavento”, visto che è rimasto in campo gli ultimi 25 minuti. Per il resto l’ex giocatore del Fenerbache è riuscito a comandare la difesa alla grande, come riporta il CdS, ma soprattutto a fermare nell’ordine: Darwin Nunez, Suarez e nel finale anche Cavani. In casa Uruguay, buona la prestazione dell’altro “napoletano” Olivera che ha chiuso bene in difesa, tentando anche qualche sortita in avanti. Il risultato finale tra Corea del Sud e Uruguay è stato di 0-0, con buone chance di giocarsi la qualificazione agli ottavi, dove il Portogallo sembra avere una marcia in più.

Factory della Comunicazione

La Redazione