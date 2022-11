M. Vignati, fondatore Museo Maradona: “Uno come lui non muore mai, sempre nel cuore”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo Vignati, fondatore del Museo Maradona: “L’uomo Diego è stato ancora più fuoriclasse del Diego calciatore. Uno come lui non muore mai, vivrà sempre nel cuore di chi ama il futebol. Non solo napoletani. Spero che il Napoli possa vincere lo Scudetto quest’anno e fare la storia per la nuova generazione, ma la storia qui è stata scritta da Diego. Il confronto di con Messi ? Io di Diego ho vissuto il 100% della sua vita calcistica, quello che gli ho visto fare al calcetto… Non può esistere nessun paragone per un solo motivo: Diego faceva diventare campioni chi gli stava accanto, Messi con i campioni giocava. Il carisma e il suo trasporto, tutte qualità inimitabili. Per un calciatore posso solo immaginare quale emozione sia mettere piede in uno stadio chiamato Diego Armando Maradona. Iniziative del Napoli Calcio su Maradona? Non so, io continuo per la mia strada e col mio museo, che resta un museo per tutti e del popolo”.

Factory della Comunicazione

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo