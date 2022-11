La Napoli Mondiale, buone prestazioni per Anguissa e Olivera: il primo bilancio

Un pareggio e una sconfitta per Zambo Anguissa Mathias Olivera nel primo match della fase a gironi dei Mondiali. Nonostante i risultati non abbiano sorriso ai due campioni del Napoli, non sono mancate le solite prestazioni importanti.

Ecco cosa scrive a tal proposito ilMattino:

LA SPINTA DI OLIVERA

Il terzino del Napoli è ormai un punto fermo per il ct Diego Alonso, un anno d’oro per lui il 2022, a gennaio fece l’esordio con l’Uruguay nel match di qualificazioni mondiali vinto 1-0 in Paraguay e ieri quello al Mondiale contro la Corea del Sud. La fascia sinistra della Celeste è sua, preziosa la sua spinta: una sua discesa travolgente palla al piede (27′ pt) non è andata a buon fine per un passaggio impreciso a Nunez. Attento anche in fase difensiva, determinante una sua diagonale per respingere un tiro cross insidiosissimo di Sung. E poi dal suo lato aveva un avversario non semplice da tenere a bada, Na Sang-Ho: ci è riuscito concedendo solo una giocata pericolosa all’esterno sud coreano, in avvio, un bellissimo stop a seguire in area di rigore.

ANGUISSA KO COL CAMERUN

Parte male l’avventura dell’altro azzurro che ha fatto ieri l’esordio al Mondiale: Anguissa è stato sconfitto con il Camerun (0-1, gol di Embolo in avvio di ripresa) contro la Svizzera. Buona però la sua prova come precisione di passaggi e partecipazione alla manovra: il centrocampista del Napoli ha anche salvato il Camerun dal possibile raddoppio anticipando su cross da calcio d’angolo un tocco da due passi del liberissimo Embolo.