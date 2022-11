Hirving Lozano (att. Messico): “L’Argentina? Sfida stimolante e ci vorrà intelligenza”

Domani sera si giocherà, per il girone C, la sfida valevole per la seconda giornata dei Mondiali in Qatar tra l’Argentina e il Messico. Per la nazionale di Scaloni l’occasione per riscattare la sconfitta all’esordio. A cercare di rovinargli la serata ci proverà l’esterno d’attacco del Napoli Hirving Lozano. “La sfida con la Polonia è stata complicata, è un’avversaria difficile. La squadra ha mostrato un volto diverso ma un grande gioco. Ora tocca all’Argentina, che è un’altra rivale ricca di grandi giocatori: mi piace affrontare calciatori forti come loro, domani avrò l’occasione di farlo. Sfidarli sarà stimolante, come ogni partita. Cercheremo di giocarla nel migliore dei modi”.

