GdS – Il d.s. Giuntoli ha messo nel mirino un ex Barcellona, ma servirà una cessione

Il Napoli, dopo una prima parte di stagione eccezionale, anche per merito degli acquisti di Kim, Kvarastkelia, Olivera, Raspadori e Simeone, non vuole fermarsi per quanto concerne il mercato. Il d.s. Giuntoli, come riporta la Gazzetta dello Sport, pensa già alla prossima stagione e sta pianificando di rinforzare le fasce. Si tratta di Adama Traorè che la squadra azzurra ha già affrontato quando era al Barcellona, in Europa League. L’esterno, ora tornato al Wolverhampton, ha tutto, forza fisica, scatto e fornisce molti assist. Tra l’altro ha il contratto in scadenza nel 2023, perciò è una preda davvero succulenta. Naturalmente i partenopei dovranno prima cedere, l’indiziato sarebbe Lozano, visto che ha un ingaggio di 4,5 milioni e visto la nuova politica di De Laurentiis, potrebbe il messicano andare via.

Factory della Comunicazione

La Redazione