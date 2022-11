Gazz. Sport – Il Napoli vuole fare la spesa in casa Betis, dopo l’affare Fabian

Il Napoli pensa sempre al mercato, pur sapendo che bisognerà ancora chiudere il campionato, conservando il primo posto conquistato fino a Novembre. Il d.s. Giuntoli però è da sempre molto attivo quando c’è da pianificare il futuro e si pensa a Luis Henrique. L’esterno d’attacco destro del Betis Siviglia, può anche giocare a sinistra, quindi valida alternativa a Kvaratskelia. In quel ruolo hanno ruotato Raspadori ed Elmas, bravi entrambi, ma con caratteristiche diverse dal georgiano. Secondo le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, con l’eventuale cessione di Lozano, ci sarebbero soldi a sufficienza per accontentare le casse sociali degli spagnoli. Tra l’altro tra i due club i rapporti sono ottimi, visto l’affare fatto con Fabian Ruiz, perciò si proverà a fare un affare bis anche la prossima estate anche per avere un’alternativa a destra per Politano.

