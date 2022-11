G. Incocciati, ex Napoli: “La squadra sta raccogliendo risultati notevoli in Italia ed Europa”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Incocciati, ex Napoli: “Un ricordo di Diego? È difficile ricordare le persone care in momenti simili, ma noi che l’abbiamo vissuto come uomo e calciatore, è al pari di quando dobbiamo commemorare un familiare scomparso. Il pensiero è sempre afflitto da un dispiacere con il quale bisogna convivere. Quello che ha saputo scrivere Maradona nella storia, non credo riuscirà a farlo qualcun altro. Egoisticamente mi augurerei ne nascesse un altro, così da dare la stessa fortuna che abbiamo avuto noi nel viverlo anche alle nuove generazioni. Il Napoli attuale bello e forte come quello di Diego? La squadra di Spalletti sta raccogliendo risultati notevoli sia in Italia che in Europa. Se continuerà anche a gennaio così, il Napoli può essere protagonista nel 2023. Dipenderà dall’intelligenza di tutti, dall’allenatore ai calciatori in campo. Se arriveranno momenti meno felici rispetto a quelli di oggi, dovranno dimostrare di essere in grado di gestire le pressioni. Sono fiducioso che andrà tutto bene”.

Fonte: Radio Punto Nuovo