FOTO – Napoli non dimentica il suo D10S, ancora un murales per ricordare Diego

Esattamente due anni fa ci lasciava Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, amato da Napoli e dai napoletani per ciò che ha fatto, e cha ha lasciato, e per quanto ha amato la città partenopea. Ormai i murales a lui dedicati non si contano più, o almeno, ancora ne spuntano, e tutti simbolo di tanto amore, come scrive oggi Il Mattino.

Factory della Comunicazione

In attesa delle celebrazioni di domani in città, a Napoli è spuntato un nuovo murales per Diego Armando Maradona. L’argentino è scomparso il 25 novembre del 2020 e da più parti in città stanno spuntando altre manifestazioni d’affetto per l’ex Pibe de Oro argentino. L’ultimo è un disegnato dedicato a Dios a via Toledo, il volto di Maradona che spunta dal Vesuvio.