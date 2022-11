Due anni senza Maradona, alle 21 al teatro Trianon andrà in scena “Il tango di Dieguito”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta la notizia dello spettacolo al teatro Trianon Viviani in onore di Diego Armando Maradona, a due anni dalla sua scomparsa.

Factory della Comunicazione

Di seguito l’estratto:

“Oggi ricorre il secondo anniversario della scomparsa di Diego Maradona. Anche quest’anno, al Trianon Viviani, il direttore artistico del teatro della Canzone napoletana, Marisa Laurito, ha voluto ricordare il grande campione in questo giorno particolare, ospitando «Il tango di Dieguito», alle 21.Posto sotto il patrocinio dell’ambasciata Argentina in Italia, lo spettacolo è un recital in parole e musica che vuole, essere soprattutto un atto d’amore corale verso el Pibe de oro, rivolto non è solo ai tanti tifosi del grande Diego, ma anche al più vasto pubblico degli amanti delle grandi storie, della musica e del ballo di Napoli e Buenos Aires”.

Fonte: Cds