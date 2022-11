Così nacquero 527 Diego. L’amore di Napoli in tutti i sensi

Napoli è stata sua e in quei sette anni – giova ricordarlo per rappresentare quale effetto emozionale scatenò in una città conquistata con un «buonasera napolitani» e poi trascinata nell’Olimpo del calcio – ci furono 527 padri che scelsero di chiamare Diego il proprio figlio. Il giorno in cui Maradona è morto, nel silenzio surreale, in quell’atmosfera dolente, melanconica, triste e persino insopportabile, in migliaia scelsero i murales o anche, soprattutto il san Paolo per depositare una sciarpa, una maglia, un lumino e le proprie lacrime, che Ciro Ferrara ha voluto adagiare a Villa Fiorito, dove tutto cominciò, in un viaggio della memoria esclusivamente personale. Fonte: CdS

