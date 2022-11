Clamoroso TMW – Il Real Madrid piomba su Lobotka: Ancelotti lo vuole come erede di Modric!

Ha del clamoroso la notizia riportata dal portale Tuttomercatoweb che vede il Real Madrid deciso a puntare su Stanislav Lobotka. Il club spagnolo, su indicazione dell’ex allenatore azzurro, Carlo Ancelotti, vorrebbe puntare sul regista slovacco per rimpiazzare i partenti Modric e Toni Kroos. Tuttavia, Lobotka si trova molto bene al Napoli e ha di recente trovato l’accordo per il rinnovo a 3 milioni di euro per i prossimi 5 anni. Il prezzo fissato dalla società azzurra per un’eventuale cessione si aggira intorno ai 65 milioni di euro.

Fonte: TMW