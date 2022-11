Cauet, ex calc.: “Thuram sarebbe una valida alternativa al Napoli”

Benoit Cauet, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Parere su Khephren Thuram, accostato al Napoli? “È cresciuto tanto al Nizza. È un ragazzo che ha capacità e qualità, tecnicamente è molto abile. Sarebbe una valida alternativa al Napoli. Dopo la partenza di Fabian, si pensava che il centrocampo azzurro si fosse indebolito, ma poi lo scenario è cambiato. Il suo eventuale arrivo rappresenterebbe un’arma in più per Spalletti. Nelle sue capacità è stato utilizzato come play ma anche in fase di interdizione, è polivalente, un giocatore completo”

