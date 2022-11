C. Marolda, giornalista: ” Penso si porti dietro un problema, e non ha avuto buona scuola all’inizio”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista ex Corriere dello Sport: “Mi fa piacere che Maradona venga ricordato, oggi lo ricordo più nel suo privato, nelle occasioni in cui ho avuto modo di stare con lui a parlare, lo vivo con molta nostalgia. Parole di Tardelli? Apprezzo molto il coraggio di chiedere scusa, non è da poco. Diego ha fatto tante battaglie alla FIFA e lo ricordiamo anche per questo, nonché quando lui si lamentò al Mondiale di giocare in orari improponibili. Lui vedeva lungo, ma probabilmente perché conosceva bene da vicino i suoi polli. Battaglia con Blatter? La storia la conosciamo. Quell’Argentina stava andando troppo avanti per i desideri degli organizzatori, ma Diego salvò il Mondiale. La FIFA si presentò a casa di Diego pregandogli di tornare per dare entusiasmo a quel Mondiale, lui non aveva alcuna intenzione, ma si sentì gratificato. Poi l’hanno sospeso per doping, tornammo insieme da Dallas a Boston, lui piangeva. Non so se chi gli ha dato quegli integratori era deficiente o no.

Qatar 2022? Ogni tanto vengono fuori sorprese, anche troppe. Mi è piaciuto molto il Brasile che ha giocato contro quella che non è una squadretta. Ho visto bene la Spagna, la Francia, l’Inghilterra. Ho bisogno di rivedere il Portogallo, ma è una bella soddisfazione il record di CR7. Mi aspetto una finale tra Basile e Francia. Italia nel Mondiale? È un’Italia che non trova un suo assetto, ma se non accade qualcosa per rilanciare il movimento a livello strutturale, credo faticherà sempre, anche in questo contesto. Napoli? Si aprirà un altro campionato, è qualcosa di nuovo, non abbiamo precedenti. Il Napoli ripartirà con 8 punti di vantaggio sulla seconda, potrà riproporre il calcio spettacolare e remunerativo mostrato fin qui. Non voglio passare per uno che non stima Kim, ma penso che lui si porta dietro un problema, quello di non aver giocato in grandi campionati e non aver avuto buona scuola all’inizio. Riguardando i 12 gol presi dal Napoli, c’è da analizzare la posizione di Kim. Non mi ha conquistato fino in fondo, per il resto mi è molto simpatico. Ad ogni modo, non vedo perché non si possa parlare di scudetto”.

