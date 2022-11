Bigon su De Laurentiis: “Sa scegliere le persone da inserire nella società”

A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, è intervenuto Riccardo Bigon, dirigente sportivo: “Il periodo è molto particolare, si sa bene come si sono svolte le assegnazioni di questo Mondiale. Chiaramente per tutti noi appassionati non è bello vedere il campionato fermo, però i Mondiali hanno sempre una grande atmosfera“. Sul lavoro svolto da De Laurentiis: “La capacità di leggere le persone è fondamentale a livello imprenditoriale. Il presidente ha una dote particolare e spiccata nel scegliere le persone da inserire nella società“. Sul lavoro dei dirigenti sportivi: “La parte del lavoro che non si vede è clamorosamente maggiore di quella che il pubblico vede. C’è un grande lavoro di studi e processi interni che vanno portati avanti. Quando dei professionisti possono portare avanti il proprio lavoro sicuramente ci sarà la possibilità di intraprendere un ottimo percorso. Io sono sempre stato fautore di un rapporto stretto con l’allenatore. La cosa più difficile non è trovare buoni giocatori ma trovare quelli giusti e complementari tra di loro che si adattano al gioco dell’allenatore, ci vuole del tempo comunque a costruire questi rapporti“.

Fonte: Corriere dello Sport