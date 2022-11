Appuntamento al Konami per martedì e con un doppio gradito ritorno

Ultimi giorni di vacanza per il Napoli, martedì 29 appuntamento a Castel Volturno dove gli azzurri si ritroveranno prima della partenza per il ritiro in Turchia prevista per giovedì 1 dicembre. Il programma è in via di ultimazione da parte del club azzurro: ad Antalya si giocheranno due amichevoli con rientro in sede previsto per il 12 dicembre. Alla ripresa non ci saranno i 5 azzurri impegnati al Mondiale, mentre Kvaratskhelia e Rrahmani si rivedranno dopo i rispettivi infortuni. Un’amichevole si giocherà al Maradona: invitato sabato 17 il Villarreal, la squadra degli ex Albiol e Reina. La sfida contro la formazione spagnola sarà l’ultimo test prima della ripresa del campionato il 4 gennaio con la trasferta in casa dell’Inter. Il primo mese dell’anno sarà intensissimo per gli azzurri di Spalletti con 5 partite di campionato e l’ottavo di coppa Italia il 17 con la Cremonese. In campionato un’altra trasferta domenica 8 contro la Samp, poi la supersfida di venerdì 13 con la Juventus al Maradona, il derby all’Arechi con la Salernitana di sabato 21 e infine il 29 in casa contro la Roma.

