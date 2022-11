Alberto Caccia ad Abu Dhabi Sports: “Giuntoli miglior DS della Serie A”

Il giornalista Alberto Caccia è intervenuto ai microfoni di Abu Dhabi Sports, prima televisione araba ed esclusivista delle Serie A, all’interno del programma “Number One”. Queste alcune sue dichiarazioni:

“Il Napoli è primo con merito, ha dominato questo primo terzo di campionato con caparbietà, bel gioco e risultati. La squadra ha smentito ogni scettico ed è andata ogni più rosea aspettativa. Luciano Spalletti ha saputo miscelare con parsimonia tecnica, tattica e mentalità.

Il Napoli aveva detto addio in estate a colonne portanti della squadra come Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz e Ospina ma ha saputo sostituire i partenti con elementi più giovani e che stanno facendo meglio. A mio avviso questa rifondazione ha responsabilizzato anche i calciatori confermati che si sono sentiti forse più coinvolti all’interno delle dinamiche di squadra. Spalletti è un tecnico eccellente e a Napoli forse ha trovato la dimensione ideale per raggiungere l’apice della sua carriera.

Il primo posto del Napoli è merito anche di una società che ha saputo avviare un cambiamento, fortificando la rosa nonostante le cessioni. Aurelio De Laurentiis è un grande presidente ed ha saputo resistere anche a certe critiche – nella stragrande maggioranza faziose – di una parte dell’ambiente ed ha saputo rispondere con i risultati della squadra. Ha una mentalità vincente e l’ha saputa trasporre dal cinema al calcio.

Cristiano Giuntoli? è il miglior ds della Serie A – dichiara Alberto Caccia – e già negli anni scorsi aveva operato molto bene. Quest’anno ovviamente ha raggiunto forse la miglior annata personale portando a Napoli a prezzi contenuti calciatori semi-sconosciuti ai più come Kim e soprattutto Kvaratskhelia, un fuoriclasse. Quest’ultimo, per stessa ammissione di Carlo Ancelotti, un calciatore che Giuntoli già seguiva nel 2019.

Scudetto? con 8 punti di vantaggio dopo 15 giornate non ci si può più nascondere, ancor di più perchè oltre al campionato il Napoli ha fatto un percorso da record in Champions League in un girone molto difficile”.