A Napoli gli stati generali del calcio la prossima settimana

Lo stadio Maradona di Fuorigrotta è uno dei candidati ad ospitare, il prossimo 23 marzo, la prima partita della nazionale italiana di qualificazione ai prossimi europei. Aspettando la decisione della Figc, intanto è a Napoli che ci saranno gli stati generali del calcio la prossima settimana, come scrive oggi Il Mattino. In attesa che la Figc stabilisca la sede di Italia-Inghilterra, sfida per le qualificazioni agli Europei del 2024 in programma il 23 marzo, sono stati annunciati gli stati generali del calcio a Napoli nella prossima settimana. Appuntamento mercoledì 30 in una sala del Grand Hotel Vesuvio sul lungomare di via Partenope per discutere di importanti temi dedicati allo sviluppo del settore. In prima fila il presidente federale Gabriele Gravina, che nello scorso luglio – accompagnato dal presidente del comitato regionale Figc Carmine Zigarelli – fu ricevuto dal sindaco Gaetano Manfredi per discutere un progetto sportivo e sociale che riguarda l’area metropolitana di Napoli. Al suo fianco Giancarlo Abete, l’ex numero uno della Federcalcio – si dimise dopo l’eliminazione della Nazionale dal Mondiale 2014 – e attualmente a capo della Lega Dilettanti. Ci saranno le istituzioni politiche regionali e invitati il neo ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli al convegno organizzato dal comitato regionale Figc e dall’Ussi (Unione stampa sportiva italiana).

