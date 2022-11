Vittorio Tosto: “Il Napoli dovrebbe blindare Di Lorenzo”

L’agente Vittorio Tosto, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

«Per me è sempre un piacere veder giocare Di Lorenzo. Il Napoli farebbe bene a non farsi sfuggire un giocatore come lui, dovrebbe blindarlo. Credo che ci siano tutte le potenzialità per far diventare questo matrimonio così lungo da far concludere la carriera di Di Lorenzo a Napoli. L’alternativa in rosa al capitano, non credo possa essere Mazzocchi perché la Salernitana non si farà sfuggire un giocatore così. Ho visto giocare molte volte il gallese Neco Williams. Io ci andrei piano sul prendere un giocatore così per sostituire Di Lorenzo perché il Napoli già ha un giovane di valore, Zanoli che va aspettato. Se devo prendere il gallese, allora punto su Zanoli. A gennaio è difficilissimo migliorare la squadra ma il Napoli in questo momento può tranquillamente ragionare con pazienza e serenità non dovendo coprire buchi di organico. Più che un vice Anguissa manca un vice Lobotka che in questo momento è insostituibile».