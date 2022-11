TENNIS – L’Italia conquista le semifinali di Coppa Davis. “Impresa” contro gli Usa

L’Ital-tennis prosegue nel suo percorso vincente, non solo a livello di tornei, ma anche nella manifestazione a squadra più ambita, la Coppa Davis. Gli azzurri di coach Filippo Volandri, elimina gli Usa. L’impresa è ancora più grande, visto che mancavano Berrettini e Sinner. Nel primo match Sonego batte Tiafoe per 6-3; 7-6. Nella seconda gara Fritz invece sconfigge Musetti per 7-6; 6-3. Decisivo il doppio, dove Fognini-Bolelli battono Sock-Paul con un doppio 6-4. L’Italia ora attenderà in semifinale il vincente tra Germania e Canada.

Factory della Comunicazione

Fonte: foto CdS