Super Zambo contro la Svizzera: il clamoroso dato sui passaggi completati

Nonostante la sconfitta del suo Camerun, Frank Zambo Anguissa fa la voce grossa contro la Svizzera, all’esordio del Mondiale in Qatar. Il centrocampista del Napoli scende in campo con una heatmap clamorosamente positiva, gioca in ogni zona del campo e i numeri sono dalla sua parte: 93.3% di passaggi completati, 100% di duelli aerei vinti e 6 palloni recuperati. Dati che hanno fatto applaudire anche i suoi stessi tifosi, delusi dal ko all’esordio in Qatar.

Di seguito i dati riportati dal profilo twitter di Futbol italiano: