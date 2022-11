Simeone si dà alla pesca senza Napoli e campionato

Campionato fermo e sogno Mondiali infranto, così Giovanni Simeone ha trovato almeno uno spazio libero per il ritorno in Argentina, insieme con la moglie e tutta la famiglia. L’attaccante del Napoli si sta godendo qualche giorno libero lontano dal campo prima del rientro in Italia con la squadra di Luciano Spalletti e ne approfitta per qualche puntata di pesca sportiva sul Río Sarmiento.

A giudicare dalle foto condivise sui social, il risultato non è deludente. Fonte: mattino.it