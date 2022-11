Neves, ex calc.: “Trafila di Zanoli modello per la crescita dei giovani”

Jeda Neves, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Trafila di Zanoli modello per la crescita dei giovani? “Questo percorso dovrebbe agevolare la crescita dei giovani, provenienti dal settore giovanile. Se viene ingaggiato un calciatore da un altro settore giovanile di un’altra squadra non è un bene per il club. Ci sono tanti stranieri, inoltre, all’interno dei settori giovanili, e questa è un’ulteriore problematica da segnalare. Riguarderei un po’ tutto, in Italia sono create delle leggi non efficienti. Se uno straniero ha la possibilità di venire in Italia e giocare per la Nazionale, questo è un problema legato alla politica non al calcio. Si parla tanto di inclusione, ma alla fine non viene mai fatto nulla. È diventato più un business, senza un fine, ma è tutto propaganda. È necessario un intervento per cancallre l’illegalità, la quale uccide tutti e si riflette in tutti i settori. I giovani devono credere nel loro potenziale. Ai miei tempi esisteva il credo nei giovani…”.

